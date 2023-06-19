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В Крыму взорвался автомобиль с помощником "вице-премьера" оккупированной Запорожской области

Киев • УНН

 • 986671 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Симферополе взорвался автомобиль с помощником "вице-премьера" оккупированной территории Запорожской области Владимиром Епифановым. "Чиновник", его охранник и секретарь госпитализированы с ожогами, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Bazа.

В Крыму взорвался автомобиль с помощником "вице-премьера" оккупированной Запорожской области

Детали

По информации Telegram-канала, Епифанов ехал за рулем Toyota Land Cruiser, когда вдруг взорвался газовый баллон, установленный на машине. После этого он уже не смог справиться с управлением, и авто остановилось, лишь наехав на препятствие.

Сам Епифанов, а также его охранник и секретарь из-за взрыва получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук. Охраннику также обожгло левую ногу. Все трое были госпитализированы.

Причина взрыва пока неизвестна. Но, по словам помощника "вице-премьера", как раз за день до этого газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе, отмечает СМИ.

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