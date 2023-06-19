У Криму вибухнув автомобіль з помічником "віцепрем'єра" окупованої Запоріжчини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Сімферополі вибухнув автомобіль з помічником "віцепрем'єра" окупованої території Запорізької області володимиром єпіфановим. "Чиновника", його охоронця і секретаря госпіталізовано з опіками, пише УНН з посиланням на Telegram-канал Bazа.
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За інформацією Telegram-каналу, єпіфанов їхав за кермом Toyota Land Cruiser, коли раптом вибухнув газовий балон, встановлений на машині. Після цього він уже не зміг впоратися з керуванням, і авто зупинилося, лише наїхавши на перешкоду.
Сам єпіфанов, а також його охоронець і секретар через вибух дістали 30-відсоткові опіки голови, тулуба і рук. Охоронцеві також обпекло ліву ногу. Усіх трьох було госпіталізовано.
Причина вибуху поки що невідома. Але, за словами помічника "віце-прем'єра", якраз за день до цього газовий балон перевіряли на СТО в Сімферополі, зазначає ЗМІ.
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