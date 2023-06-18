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Генштаб: за відмову від паспорта рф на тимчасово окупованій Запорізький області росіяни мінують будинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. В тимчасово окупованому населеному пункті Покровське Запорізької області росіяни мінують будинки тим жителям, які відмовилися від отримання паспортів рф. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Генштаб: за відмову від паспорта рф на тимчасово окупованій Запорізький області росіяни мінують будинки

Цитата

"В населеному пункті Покровське Запорізької області інженерними підрозділами російських окупаційних військ проводиться мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію", -йдеться у повідомленні.

Водночас, у Генштабі зазначили, що земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню.


Доповнення

російська влада на окупованих територіях продовжує чинити тиск на місцеве населення з метою примусу до отримання російських паспортів. За даними Центру національного спротиву у місті Маріуполь мешканці отримують погрози звільнення за відмову від російського паспорта, співробітники ЗАЕС піддаються фізичним тортурам та перевіркам.

У місті Мелітополь "материнський капітал" можуть лише ті особи, які оформили новонародженим російське громадянство, а у н.п. Мирне мешканцям без російського паспорту роблять примусову дактилоскопію.

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