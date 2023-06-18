Генштаб: за відмову від паспорта рф на тимчасово окупованій Запорізький області росіяни мінують будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. В тимчасово окупованому населеному пункті Покровське Запорізької області росіяни мінують будинки тим жителям, які відмовилися від отримання паспортів рф. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"В населеному пункті Покровське Запорізької області інженерними підрозділами російських окупаційних військ проводиться мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію", -йдеться у повідомленні.
Водночас, у Генштабі зазначили, що земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню.
Доповнення
російська влада на окупованих територіях продовжує чинити тиск на місцеве населення з метою примусу до отримання російських паспортів. За даними Центру національного спротиву у місті Маріуполь мешканці отримують погрози звільнення за відмову від російського паспорта, співробітники ЗАЕС піддаються фізичним тортурам та перевіркам.
У місті Мелітополь "материнський капітал" можуть лише ті особи, які оформили новонародженим російське громадянство, а у н.п. Мирне мешканцям без російського паспорту роблять примусову дактилоскопію.