Генштаб: за отказ от паспорта рф на временно оккупированной Запорожский области россияне минируют дома

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"В населенном пункте Покровское Запорожской области инженерными подразделениями российских оккупационных войск проводится минирование частных земельных участков местных жителей, которые отказались от получения российского паспорта и выехали на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

В то же время, в Генштабе отметили, что земельные сельскохозяйственные участки местных коллаборационистов не подлежат минированию.



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российские власти на оккупированных территориях продолжают оказывать давление на местное население с целью принуждения к получению российских паспортов. По данным Центра национального сопротивления в городе Мариуполь жители получают угрозы увольнения за отказ от российского паспорта, сотрудники ЗАЭС подвергаются физическим пыткам и проверкам.

В городе Мелитополь "материнский капитал" могут только те лица, которые оформили новорожденным российское гражданство, а в н.п. Мирное жителям без российского паспорта делают принудительную дактилоскопию.