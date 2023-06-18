Генштаб: за отказ от паспорта рф на временно оккупированной Запорожский области россияне минируют дома
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Во временно оккупированном населенном пункте Покровское Запорожской области россияне минируют дома тем жителям, которые отказались от получения паспортов рф. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"В населенном пункте Покровское Запорожской области инженерными подразделениями российских оккупационных войск проводится минирование частных земельных участков местных жителей, которые отказались от получения российского паспорта и выехали на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.
В то же время, в Генштабе отметили, что земельные сельскохозяйственные участки местных коллаборационистов не подлежат минированию.
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российские власти на оккупированных территориях продолжают оказывать давление на местное население с целью принуждения к получению российских паспортов. По данным Центра национального сопротивления в городе Мариуполь жители получают угрозы увольнения за отказ от российского паспорта, сотрудники ЗАЭС подвергаются физическим пыткам и проверкам.
В городе Мелитополь "материнский капитал" могут только те лица, которые оформили новорожденным российское гражданство, а в н.п. Мирное жителям без российского паспорта делают принудительную дактилоскопию.