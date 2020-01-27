В Кремле заявили, что "стратегия в отношениях с Украиной никогда не базировалась на противостоянии"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Стратегия Кремля в рамках отношений с Украиной никогда не основывалась на противостоянии, Россия якобы “всегда выступала за их налаживание”. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предположения ряда политологов, что в последнее время Москва сменила стратегию выстраивания взаимодействия с Киевом, взяв курс на сближение, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Ни о каком изменении речи идти не может, — сказал он. — Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. Глава государства (Владимир Путин) неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами”.
Представитель Кремля подчеркнул, что положение, в котором сейчас находятся отношения Москвы и Киева, “неприемлемо и противоречит исторической логике, и на этом всегда основывалась стратегия (Кремля), поэтому говорить о каких-то изменениях невозможно, никаких изменений нет”.
Отвечая на вопрос, кто в Кремле в настоящее время занимается вопросами, связанными с Украиной, Песков отметил, что сейчас этой темой занимается помощник главы государства Владислав Сурков, который “де-юре продолжает оставаться помощником президента в настоящий момент”. При этом, “по мере необходимости (этими вопросами) занимаются помощник президента Юрий Ушаков, управление по международным делам — разные подразделения подключаются при необходимости, как это всегда бывает в администрации президента”, добавил он.
Пресс-секретарь оставил без ответа вопрос, как президент оценивает работу Суркова на посту помощника главы государства. “Указа (президента об отставке Суркова) нет. Без указа обсуждать отставки и предвосхищать их мне не хотелось бы”, — сказал Песков.
Добавим, что ранее в Кремле прокомментировали сообщение об отставке Суркова и возможность изменения политики в отношении Украины.