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У Кремлі заявили, що "стратегія у відносинах з Україною ніколи не базувалася на протистоянні"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Стратегія Кремля в рамках відносин з Україною ніколи не грунтувалася на протистоянні, Росія нібито “завжди виступала за їх налагодження”. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи припущення ряду політологів, що останнім часом Москва змінила стратегію вибудовування взаємодії з Києвом, взявши курс на зближення, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

У Кремлі заявили, що "стратегія у відносинах з Україною ніколи не базувалася на протистоянні"

“Ні про яку зміну мови йти не може, — сказав він. — Стратегія Кремля ніколи не грунтувалася на ідеях протистояння з Україною. Глава держави (Володимир Путін) неодноразово говорив, що Росія виступала і виступає за налагодження відносин між двома країнами”.

Представник Кремля підкреслив, що положення, в якому зараз перебувають відносини Москви і Києва, “неприйнятне і суперечить історичній логіці, і на цьому завжди базувалася стратегія (Кремля), тому говорити про якісь зміни неможливо, ніяких змін немає”.

Відповідаючи на питання, хто в Кремлі в даний час займається питаннями, пов’язаними з Україною, Пєсков зазначив, що зараз цією темою займається помічник глави держави Владислав Сурков, який “де-юре продовжує залишатися помічником президента зараз”. При цьому, “в міру необхідності (цими питаннями) займаються помічник президента Юрій Ушаков, управління з міжнародних справ — різні підрозділи підключаються при необхідності, як це завжди буває в адміністрації президента”, додав він.

Прес-секретар залишив без відповіді питання, як президент оцінює роботу Суркова на посту помічника глави держави. “Указу (президента про відставку Суркова) немає. Без указу обговорювати відставки і передбачати їх мені не хотілося б”, — сказав Пєсков.

Додамо, що раніше у Кремлі прокоментували повідомлення про відставку Суркова та можливість зміни політики щодо України.

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