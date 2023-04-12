В кремле сомневаются в достоверности видео с жестоким убийством россиянами украинского военного

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"Сначала нужно проверить достоверность этих кадров. Безусловно, это ужасные кадры. А затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить – так ли ли это или нет, имело ли это место, или нет. Если имело, то где и со стороны кого. Но опять же, хочу сказать, что прежде всего, в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки”, – заявил песков в комментарии журналистам, которого цитируют росСМИ.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины призывает Офис прокурора МУС безотлагательно обратить внимание на видео казни украинского пленного в контексте расследования преступлений россии.



