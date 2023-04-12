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У кремлі сумніваються у достовірності відео із жорстоким вбивством росіянами українського військового

У кремлі сумніваються у достовірності відео із жорстоким вбивством росіянами українського військового

Київ • УНН

 • 794027 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Спікер російського диктатора дмитро пєсків заявив, що сумнівається в достовірності опублікованого в мережі відео, на якому рашисти наживо відрізають голову українському військовополоненому, передає УНН.

Цитата

“Спочатку треба перевірити достовірність цих кадрів. Безперечно, це жахливі кадри. А потім, звичайно, це може стати приводом для того, щоб перевірити – чи це так чи ні, чи мало це місце, чи ні. Якщо мало, то де й з боку кого. Але знову ж таки, хочу сказати, що насамперед у світі фейків, у якому ми живемо, потрібно перевірити достовірність цієї зйомки”, – заявив пєсков у коментарі журналістам, що цитують росЗМІ.

Доповнення

Міністерство закордонних справ України закликає Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу на відео страти українського полоненого у контексті розслідування злочинів росії.

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