В Краматорске представители СЕ обсудили вопросы сотрудничества с Донецким регионом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Краматорске делегация представителей Совета Европы в Украине во главе с Даниэлем Попеску обсудила вопросы сотрудничества с Донецким регионом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця.
“Повышение способности местного самоуправления — как финансовой, так и проектной; стимулирование развития управленческого ресурса на уровне общин; поддержка процесса децентрализации и активное привлечение в общественно-гражданскую жизнь временно перемещенных лиц и национальных меньшинств. Такие направления совместной работы определили во время встречи с делегацией Представительства Совета Европы в Украине во главе с Даниэлем Попеску”, — указал в заметке глава региона.
Он отметил, что ДонОДА наработала стратегии развития области, создала инвестиционный паспорт — его представят на конференции доноров, которая состоится в ближайшее время. Речь шла также и о взаимном интерес развития интеррегиональних обменов и распространения положительных практик общин. Куц отметил, что очень нужна координация действий различных международных организаций.
Председатель обладминистрации поблагодарил представителей СЕ за сотрудничество и поддержку европейских стремлений Украины и выразил уверенность, что в дальнейшем она будет только усиливаться.