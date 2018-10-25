У Краматорську представники РЄ обговорили питання співпраці з Донецьким регіоном

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Краматорську делегація представників Ради Європи в Україні на чолі з Даніелем Попеску обговорила питання співпраці з Донецьким регіоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Куця.