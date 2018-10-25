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У Краматорську представники РЄ обговорили питання співпраці з Донецьким регіоном

У Краматорську представники РЄ обговорили питання співпраці з Донецьким регіоном

Київ • УНН

 • 11168 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Краматорську делегація представників Ради Європи в Україні на чолі з Даніелем Попеску обговорила питання співпраці з Донецьким регіоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Куця.

“Підвищення спроможності місцевого самоврядування — як фінансової, так і проектної; стимулювання розвитку управлінського ресурсу на рівні громад; підтримка процесу децентралізації та активне залучення у суспільно-громадське життя тимчасово переміщених осіб та національних меншин. Такі напрямки спільної роботи окреслили під час зустрічі з делегацією Представництва Ради Європи в Україні на чолі з Даніелем Попеску”, — вказав у дописі очільник регіону.

Він зазначив, що ДонОДА напрацювала стратегію розвитку області, створила інвестиційний паспорт — його презентуватиме на конференції донорів, яка відбудеться найближчим часом. Мова йшла також і про взаємне зацікавлення розвитку інтеррегіональних обмінів та поширення позитивних практик громад. Куць наголосив, що дуже потрібна координація дій різних міжнародних організацій.

Голова обладміністрації подякував представникам РЄ за співпрацю та підтримку європейських прагнень України та висловив впевненість, що надалі вона лише посилюватиметься.

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