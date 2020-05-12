В Коростене мужчина убил знакомого, а через несколько дней покончил с собой

Житель одного из сел Житомирской области (1993 года рождения) напал на своего знакомого - жителя Коростеня 1992 года рождения. Нападавший нанес жертве несколько ударов битой по голове, от чего потерпевший скончался на месте.

В дальнейшем убийца спрятал тело у себя в автомобиле и отвез в село, где жил. Там с другим своим знакомым бросил тело погибшего в водоем, предварительно привязав к нему шлакоблок.

За несколько дней с заявлением в полицию обратилась мать погибшего, которая сообщила об исчезновении сына. Расследование привело полицию к дому, где жил подозреваемый. Там они обнаружили, что мужчина повесился.

Позже правоохранители обнаружили и тело убитого жителя Коростеня и допросили соучастника, который помогал скрыть убийство.

Расследование продолжается.

Напомним, в Тернополе несовершеннолетнюю девушку подозревают в убийстве иностранного студента.