В Коростене мужчина убил знакомого, а через несколько дней покончил с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В городе Коростень Житомирской области мужчина убил знакомого, а через несколько дней покончил и собой. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Житель одного из сел Житомирской области (1993 года рождения) напал на своего знакомого - жителя Коростеня 1992 года рождения. Нападавший нанес жертве несколько ударов битой по голове, от чего потерпевший скончался на месте.
В дальнейшем убийца спрятал тело у себя в автомобиле и отвез в село, где жил. Там с другим своим знакомым бросил тело погибшего в водоем, предварительно привязав к нему шлакоблок.
За несколько дней с заявлением в полицию обратилась мать погибшего, которая сообщила об исчезновении сына. Расследование привело полицию к дому, где жил подозреваемый. Там они обнаружили, что мужчина повесился.
Позже правоохранители обнаружили и тело убитого жителя Коростеня и допросили соучастника, который помогал скрыть убийство.
Расследование продолжается.
Напомним, в Тернополе несовершеннолетнюю девушку подозревают в убийстве иностранного студента.