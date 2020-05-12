У Коростені чоловік вбив знайомого, а за кілька днів покінчив із собою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У місті Коростень Житомирської області чоловік вбив знайомого, а за кілька днів покінчив і собою. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Житель одного з сіл Житомирської області (1993 року народження) напав на свого знайомого – жителя Коростеня 1992 року народження. Нападник наніс жертві декілька ударів битою по голові, від чого потерпілий помер на місці.
У подальшому вбивця сховав тіло у себе в автомобілі та відвіз до села, в якому мешкав. Там з іншим своїм знайомим кинув тіло загиблого до водойми, попередньо прив’язавши до нього шлакоблок.
За кілька днів із заявою до поліції звернулася матір загиблого, яка повідомила про зникнення сина. Розслідування привело поліцію до будинку, де мешкав підозрюваний. Там вони виявили, що чоловік повісився.
Пізніше правоохоронці виявили і тіло вбитого жителя Коростеня та допитали співучасника, який допомагав приховати вбивство.
Розслідування триває.
Нагадаємо, у Тернополі неповнолітню дівчину підозрюють у вбивстві іноземного студента.