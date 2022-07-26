В Колумбии украинцы выиграли 9 медалей на ЧМ по подводному спорту
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. На чемпионате мира, завершившемся в колумбийском Кали сборная Украины по подводному спорту завоевала девять наград. Трижды на высшую ступень пьедестала поднялась 17-летняя София Гречко, пишет УНН.
Детали
Спортсменка была самой быстрой на дистанциях 400 м и 800 м в ластах и завоевала "золото" в эстафетной команде 4х200 м и финишировала второй на 200-метровке в ластах.
Также "золото" выиграли Анастасия Антоняк, Виктория Уварова и Анастасия Макаренко в составе эстафетной команды.
В соревнованиях среди мужчин на дистанции 1500 м (плавание в ластах), обладателем золотой награды стал Алексей Захаров.
В плавании в ластах на 400 м Анастасия Антоняк завоевала "серебро".
Бронзовыми призерками стали Виктория Уварова (плавание в ластах, 100 м), Ирина Пикинер (плавание в биластах, 200 м) и София Ламах (плавание в биластах, 400 м).
Напомним
В Варшаве прошел турнир по борьбе Poland Open. Мужская сборная стала первой в общекомандном зачете, женская – второй.