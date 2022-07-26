У Колумбії українці виграли 9 медалей на ЧС з підводного спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. На чемпіонаті світу, що завершився у колумбійському Калі збірна України з підводного спорту виборола дев'ять нагород. Тричі на найвищу сходинку п'єдесталу піднялася 17-річна Софія Гречко, пише УНН.
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Спортсменка була найшвидшою на дистанціях 400 м та 800 м у ластах та здобула "золото" в естафетній команді 4х200 м та фінішувала другою на 200-метрівці у ластах.
Також "золото" виграли Анастасія Антоняк, Вікторія Уварова та Анастасія Макаренко у складі естафетної команди.
У змаганнях серед чоловіків на дистанції 1500 м (плавання у ластах), володарем золотої нагороди став Олексій Захаров.
У плаванні в ластах на 400 м Анастасія Антоняк завоювала "срібло".
Бронзовими призерками стали Вікторія Уварова (плавання у ластах, 100 м), Ірина Пікінер (плавання у біластах, 200 м) та Софія Ламах (плавання у біластах, 400 м).
Нагадаємо
У Варшаві пройшов турнір з боротьби Poland Open. Чоловіча збірна стала першою в загальнокомандному заліку, жіноча - другою.