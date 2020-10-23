В Коломые практически все врачи инфекционной больницы заболели COVID-19

"В инфекционной больнице практически все врачи больные, и медицинский персонал, они стараются обслуживать больных, но руководитель учреждения также заболел COVID-19. Болеет и сразу решает вопросы хозяйственные прямо у себя в больнице", - отметил он.

Напомним, с начала пандемии в Украине на COVID-19 заболело 330 396 человек, за последние сутки обнаружили 7517 инфицированных, что является новым антирекордом. Активных больных на сегодня 186 654, прирост за сутки - 4716.