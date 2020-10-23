В Коломые практически все врачи инфекционной больницы заболели COVID-19

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 63405 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 89476 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 120907 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104091 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123524 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100223 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101204 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103657 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101833 просмотра

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В Коломые практически все врачи инфекционной больницы заболели COVID-19

В Коломые практически все врачи инфекционной больницы заболели COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11941 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В городе Коломыя Ивано-Франковской области почти все врачи инфекционной больницы заболели COVID-19. Об этом сообщил в видеообращении в Facebook Коломыйский городской голова Игорь Слюзар, передает УНН.

"В инфекционной больнице практически все врачи больные, и медицинский персонал, они стараются обслуживать больных, но руководитель учреждения также заболел COVID-19. Болеет и сразу решает вопросы хозяйственные прямо у себя в больнице", - отметил он.

Напомним, с начала пандемии в Украине на COVID-19 заболело 330 396 человек, за последние сутки обнаружили 7517 инфицированных, что является новым антирекордом. Активных больных на сегодня 186 654, прирост за сутки - 4716.

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