В Коломые практически все врачи инфекционной больницы заболели COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В городе Коломыя Ивано-Франковской области почти все врачи инфекционной больницы заболели COVID-19. Об этом сообщил в видеообращении в Facebook Коломыйский городской голова Игорь Слюзар, передает УНН.
"В инфекционной больнице практически все врачи больные, и медицинский персонал, они стараются обслуживать больных, но руководитель учреждения также заболел COVID-19. Болеет и сразу решает вопросы хозяйственные прямо у себя в больнице", - отметил он.
Напомним, с начала пандемии в Украине на COVID-19 заболело 330 396 человек, за последние сутки обнаружили 7517 инфицированных, что является новым антирекордом. Активных больных на сегодня 186 654, прирост за сутки - 4716.