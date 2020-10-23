У Коломиї практично всі лікарі інфекційної лікарні захворіли на COVID-19

“В інфекційній лікарні практично всі лікарі хворі, і медичний персонал, вони стараються обслуговувати хворих, але керівник закладу також захворів на COVID-19. Хворіє і відразу вирішує питання господарські прямо у себе в лікарні”, — зазначив він.

Нагадаємо, з початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 330 396 людей, за останню добу виявили 7 517 інфікованих, що є новим антирекордом. Активних хворих на сьогодні 186 654, приріст за добу — 4 716.