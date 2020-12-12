В Коломые "немецкие кардиологи" вынесли из дома пенсионера 12 тыс. гривен и 14 тыс. долларов

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Злоумышленники под предлогом врачей-кардиологов из Германии, втерлись в доверие к 80-летнему жителю Коломыи и похитили из его дома большую сумму денег. По данному факту начато уголовное производство, передает УНН со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Как отмечается в сообщении, 11 декабря оперативники задержали группу злоумышленников, совершивших кражу денег из квартиры прикарпатца.

Накануне в Коломыйский отдел полиции обратился 80-летний местный житель, который сообщил о похищении средств с его квартиры в сумме 12 тыс. гривен и 14 тыс. долларов.

Пострадавший пояснил, что накануне в его домовладение пришли двое неизвестных мужчин, которые представились врачами-кардиологами из Германии. Пока один человек общалась с потерпевшим, другой незаметно похитил средства из квартиры.

Полицейские установили транспортное средство, на котором передвигались воры. В ходе проведения первоочередных следственно-оперативных мероприятий, подозреваемых задержали в Хмельницкой области.

Задержанными оказались 28-летний и 36-летний граждане Румынии.

Сейчас правоохранители проверяют причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений в Ивано-Франковской области и соседних областях.

Подозреваемых полицейские задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (Кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.

Решается вопрос о сообщении подозрения им и избрания судом меры пресечения.

Напомним, в Киеве похитили юриста и требовали 800 тыс. долларов несуществующего долга.

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