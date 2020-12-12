У Коломиї "німецькі кардіологи" винесли з будинку пенсіонера 12 тис. гривень та 14 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Зловмисники, під приводом лікарів-кардіологів з Німеччини, втерлись у довіру до 80-річного жителя Коломиї та викрали з його будинку чималу суму коштів. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на повідомлення Нацполіції.
Як зазначено у повідомленні, 11 грудня оперативники затримали групу зловмисників, які вчинили крадіжку грошей з помешкання прикарпатця.
Напередодні до Коломийського відділу поліції звернувся 80-річний місцевий мешканець, який повідомив про викрадення коштів з його помешкання у сумі 12 тисяч гривень та 14 тисяч доларів.
Потерпілий пояснив, що напередодні до його домоволодіння прийшли двоє невідомих чоловіків, які представилися лікарями-кардіологами з Німеччини. Поки один чоловік спілкувалася з потерпілим, інший непомітно викрав кошти з квартири.
Поліцейські встановили транспортний засіб, на якому пересувалися крадії. У ході проведення першочергових слідчо-оперативних заходів, підозрюваних затримали у Хмельницькій області.
Затриманими виявились 28-річний та 36-річний громадяни Румунії.
Наразі правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів на Івано-Франківщині та сусідніх областях.
Підозрюваних поліцейські затримали у порядку ст.208 КПК України.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.
Вирішується питання про повідомлення підозри останнім та обрання судом запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Києві викрали юриста і вимагали 800 тисяч доларів неіснуючого боргу.