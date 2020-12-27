В Киевской области произошло ДТП: двое погибли и еще четверо пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. На трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего четыре человека пострадали и двое погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.
“Сегодня, ночью, на 23 км автодороги Киев — Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими Столкновение произошло между Honda Pilot и Volvo XC90 в направлении Киева. Как следствие, четверо граждан получили травмы различной степени тяжести и еще двое получили травмы несовместимые с жизнью”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что патрульные обеспечивали охрану места происшествия и безопасность дорожного движения для других участников. На месте работали медики. Следователи будут устанавливать все особенности этого ДТП.
Напомним, в Сумской области в результате ДТП на трассе “Киев — Сумы — Юнаковка” погибли три человека.
Как ранее сообщалось в УНН, с начала 2020 года по состоянию на середину ноября более 2800 граждан Украины погибли в результате дорожно-транспортных происшествий.