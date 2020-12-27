У Київській області сталася ДТП: двоє загинули та ще четверо постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. На трасі Київ-Чоп сталося ДТП за участю двох автомобілів, внаслідок чого четверо осіб постраждало та ще двоє загинули. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Київської області.
“Сьогодні, вночі, на 23 км автодороги Київ — Чоп трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими Зіткнення відбулося між Honda Pilot та Volvo XC90 в напрямку міста Києва. Як наслідок, четверо громадян отримали травми різного ступеня тяжкості та ще двоє зазнали травм несумісних із життям”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що патрульні забезпечували охорону місця події та безпеку дорожнього руху для інших учасників. На місці працювали медики. Слідчі встановлюватимуть всі особливості цієї автопригоди.
Нагадаємо, у Сумській області внаслідок ДТП на трасі “Київ — Суми — Юнаківка” загинуло троє людей.
Як раніше повідомлялося в УНН, з початку 2020 року станом на середину листопада понад 2800 громадян України померли внаслідок дорожньо-транспортних пригод.