У Київській області сталася ДТП: двоє загинули та ще четверо постраждали

“Сьогодні, вночі, на 23 км автодороги Київ — Чоп трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими Зіткнення відбулося між Honda Pilot та Volvo XC90 в напрямку міста Києва. Як наслідок, четверо громадян отримали травми різного ступеня тяжкості та ще двоє зазнали травм несумісних із життям”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що патрульні забезпечували охорону місця події та безпеку дорожнього руху для інших учасників. На місці працювали медики. Слідчі встановлюватимуть всі особливості цієї автопригоди.

Нагадаємо, у Сумській області внаслідок ДТП на трасі “Київ — Суми — Юнаківка” загинуло троє людей.

Як раніше повідомлялося в УНН, з початку 2020 року станом на середину листопада понад 2800 громадян України померли внаслідок дорожньо-транспортних пригод.