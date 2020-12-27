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У Київській області сталася ДТП: двоє загинули та ще четверо постраждали

Київ • УНН

 • 17684 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. На трасі Київ-Чоп сталося ДТП за участю двох автомобілів, внаслідок чого четверо осіб постраждало та ще двоє загинули. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Київської області.

У Київській області сталася ДТП: двоє загинули та ще четверо постраждали

“Сьогодні, вночі, на 23 км автодороги Київ — Чоп трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими Зіткнення відбулося між Honda Pilot та Volvo XC90 в напрямку міста Києва. Як наслідок, четверо громадян отримали травми різного ступеня тяжкості та ще двоє зазнали травм несумісних із життям”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що патрульні забезпечували охорону місця події та безпеку дорожнього руху для інших учасників. На місці працювали медики. Слідчі встановлюватимуть всі особливості цієї автопригоди.

Нагадаємо, у Сумській області внаслідок ДТП на трасі “Київ — Суми — Юнаківка” загинуло троє людей.

Як раніше повідомлялося в УНН, з початку 2020 року станом на середину листопада понад 2800 громадян України померли внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Українські Національні Новини

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