В Киевской области официально подтверждено 121 случай COVID-19, выздоровели - четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киевской области на сегодняшний день официально подтверждено 121 случай коронавирусной болезни, среди них - 7 детей. Пока только четыре человека выздоровели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
"По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области, по состоянию на утро 8 апреля 2020 года, официально подтверждено 121 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки - 24 новых случая", - говорится в сообщении.
Среди них:
▪️ в Обуховском р-не - 33 (пгт Козин - 19 с. Романков - 3, г. Украинка - 6, г. Обухов - 5);
▪️ в Киево-Святошинском р-не - 30: (с. Гатное - 5, с. Лесники - 4, г. Вишневое - 3, г. Боярка - 3, с. Софиевская Борщаговка - 5, с. Дмитровка - 2, с. Тарасовка - 2; с. Крюковщина - 3, с. Святопетривське - 2, с. Кременище - 1);
▪️ 1 - в Белоцерковском р-не, с. Фурсы;
▪️ 1 - в Бориспольском р-не, с. Гнедин;
▪️ 4 - в Броварском р-не, с. Зазимье, Княжичи - по 2 случая;
▪️ 3 - в Васильковском р-не, с. Рославичи;
▪️ 2 - в Макаровском р-не, с. Мостыще, с. Лишня;
▪️ 2 - в Мироновском р-не, с. Масловка;
▪️ 1 - в Переяслав-Хмельницком, с. Пристромы;
▪️ 1 - в Ставищенском р-не, с. Ставище;
▪️ 8 - в г. Борисполь;
▪️ 1 - в пгт. Бородянка;
▪️ 5 - в г. Буча;
▪️ 1 - в г. Васильков;
▪️ 5 - в г. Вышгород;
▪️ 4 - в г. Белая Церковь;
▪️ 4 - в г. Бровары;
▪️ 9 - в г. Ирпень;
▪️ 3 - в г. Фастов;
▪️ 1 - в пгт Ворзель;
▪️ 1 - в г. Гостомель;
▪️ 1 - в пгт. Коцюбинское;
Из вышеупомянутых больных - 7 детей. Выздоровели всего четыре человека.
"Подозрение на заражение имеют 475 человек. Больше всего - в Киево-Святошинском (111) и в Обуховском (77) районах", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что лабораторно обследовано 19 врачей и 6 медсестер КПМ КОР "Киевская областная клиническая больница", которые имели контакт с лабораторно подтвержденными случаями коронавируса. ПЦР-исследование показало во всех медработников отсутствие заболевания.
Установлено медицинское наблюдение за 1356 контактными лицами.
Напомним, по информации мэра Киева Виталия Кличко, в столице на сегодня зарегистрировано уже 294 подтвержденных случая заболевания COVID-19.