В Киевской области официально подтверждено 121 случай COVID-19, выздоровели - четыре человека

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киевской области на сегодняшний день официально подтверждено 121 случай коронавирусной болезни, среди них - 7 детей. Пока только четыре человека выздоровели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.