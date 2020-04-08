У Київській області офіційно підтверджено 121 випадок COVID-19, одужали - четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Київській області, станом на сьогодні, офіційно підтверджено 121 випадок коронавірусної хвороби, серед них - 7 дітей. Наразі лише чотири людини одужало. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
"За даними Центру громадського здоров’я, у Київській області, станом на ранок 8 квітня 2020 року, офіційно підтверджено 121 випадок захворювання на коронавірус. За останню добу – 24 нових випадки", - йдеться у повідомленні.
Серед них:
▪️ в Обухівському р-ні - 33 (смт Козин - 19, с. Романків - 3, м. Українка - 6, м. Обухів - 5);
▪️ у Києво-Святошинському р-ні - 30: (с. Гатне - 5, с. Лісники - 4, м. Вишневе - 3, м. Боярка - 3, с. Софіївська Борщагівка - 5, с. Дмитрівка - 2, с. Тарасівка - 2; Крюківщина - 3, с. Святопетрівське – 2, с. Кременище - 1);
▪️ 1 – у Білоцерківському р-ні, с. Фурси;
▪️ 1 – у Бориспільському р-ні, с. Гнідин;
▪️ 4 – у Броварському р-ні, с. Зазим’я, Княжичі - по 2 випадки;
▪️ 3 – у Васильківському р-ні, с. Рославичі;
▪️ 2 – у Макарівському р-ні, с. Мостище, с. Лишня;
▪️ 2 – у Миронівському р-ні, с. Маслівка;
▪️ 1 – у Переяслав-Хмельницькому с. Пристроми;
▪️ 1 – у Ставищенському р-ні, смт. Ставище;
▪️ 8 – у м. Бориспіль;
▪️ 1 – у смт. Бородянка
▪️ 5 – у м. Буча;
▪️ 1 – у м. Васильків
▪️ 5 – у м. Вишгород;
▪️ 4 – у м. Біла Церква;
▪️ 4 – у м. Бровари;
▪️ 9 – у м. Ірпінь;
▪️ 3 – у м. Фастів;
▪️ 1 – у смт Ворзель ;
▪️ 1 – у м. Гостомель ;
▪️ 1 – у смт. Коцюбинське;
Із вищезазначених хворих – 7 дітей. Одужало всього чотири людини.
"Підозру на зараження мають 475 осіб. Найбільше - у Києво-Святошинському (111) та в Обухівському (77) районах", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що лабораторно обстежено 19 лікарів та 6 медсестер КПМ КОР "Київська обласна клінічна лікарня", які мали контакт із лабораторно підтвердженим випадком коронавірусу. ПЛР-дослідження показало у всіх медпрацівників відсутність захворювання.
Наразі встановлено медичне спостереження за 1356 контактними особами.
Нагадаємо, за інформацією мера Києва Віталія Кличка, у столиці на сьогодні зареєстровано вже 294 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.