У Київській області офіційно підтверджено 121 випадок COVID-19, одужали - четверо людей

КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Київській області, станом на сьогодні, офіційно підтверджено 121 випадок коронавірусної хвороби, серед них - 7 дітей. Наразі лише чотири людини одужало. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.