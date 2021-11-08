В Киеве снова произошел сбой в работе общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Киеве общественный транспорт курсирует с отклонением от графика из-за очередного сбоя в работе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевпастранс.
Детали
Как отмечают, произошла задержка движения троллейбусов № 25, 27, 29, 30, 31, 34.
Также из-за ДТП задерживалось движение троллейбусов № 25, 27, 29, 30, 31, 34 по пр. С. Бандеры, 21 в направлении ст. “Зенит”. На место вызывали полицию.
Движение возобновили в 8:35, однако транспорт курсирует с отклонением от графика.
Напомним
5 ноября-за пробок в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. В связи с этим ввели оперативное положение № 4 — движение транспорта без соблюдения расписания.