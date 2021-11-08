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В Киеве снова произошел сбой в работе общественного транспорта

Киев • УНН

 • 30980 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Киеве общественный транспорт курсирует с отклонением от графика из-за очередного сбоя в работе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевпастранс.

В Киеве снова произошел сбой в работе общественного транспорта

Детали

Как отмечают, произошла задержка движения троллейбусов № 25, 27, 29, 30, 31, 34.

Также из-за ДТП задерживалось движение троллейбусов № 25, 27, 29, 30, 31, 34 по пр. С. Бандеры, 21 в направлении ст. “Зенит”. На место вызывали полицию.

Движение возобновили в 8:35, однако транспорт курсирует с отклонением от графика.

Напомним

5 ноября-за пробок в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. В связи с этим ввели оперативное положение № 4 — движение транспорта без соблюдения расписания.

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