В Киеве снова произошел сбой в работе общественного транспорта

Детали

Как отмечают, произошла задержка движения троллейбусов № 25, 27, 29, 30, 31, 34.

Также из-за ДТП задерживалось движение троллейбусов № 25, 27, 29, 30, 31, 34 по пр. С. Бандеры, 21 в направлении ст. “Зенит”. На место вызывали полицию.

Движение возобновили в 8:35, однако транспорт курсирует с отклонением от графика.

Напомним

5 ноября-за пробок в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. В связи с этим ввели оперативное положение № 4 — движение транспорта без соблюдения расписания.