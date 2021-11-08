У Києві знову стався збій в роботі громадського транспорту

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Як зазначають, сталася затримка руху тролейбусів № 25, 27, 29, 30, 31, 34.

Також через ДТП затримувався рух тролейбусів № 25, 27, 29, 30, 31, 34 по пр. С. Бандери, 21 в напрямку ст. “Зеніт”. На місце викликали поліцію.

Рух відновили о 8:35, проте транспорт курсує з відхиленням від графіка.

Нагадаємо

5 листопада через затори у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. У зв’язку із цим ввели оперативне положення № 4 — рух транспорту без дотримання розкладу.