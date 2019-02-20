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В Киеве задержана группа лиц за несанкционированное использование служебной информации

В Киеве задержана группа лиц за несанкционированное использование служебной информации

Киев  •  УНН

 • 13590 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Киеве задержана группа лиц во главе с бывшим должностным НПУ за несанкционированное использование служебной информации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Департамента внутренней безопасности и главного следственного управления Нацполиции.

Департаментом внутренней безопасности и Главным следственным управлением Национальной полиции Украины была установлена причастность бывшего чиновника НПУ к преступным действиям. А именно: 47-летний полковник полиции - бывший глава одного из департаментов - начале 2018 вышел на пенсию и наладил схему незаконного обогащения, путем систематического незаконного вмешательства в работу автоматизированных систем МВД и НПУ и незаконного использования информации с ограниченным доступом.

Обладая профессиональными знаниями в области компьютерных технологий и программного обеспечения, которое обеспечивает работу автоматизированных систем МВД и НПУ, полковник полиции в отставке понимал, что без поддержки действующих сотрудников полиции он не будет доступа к закрытой информации. Поэтому привлек к своим планам специалистов из числа сотрудников НПУ, осуществляющих обслуживание вышеуказанных автоматизированных ведомственных баз.

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"Завербованные" сообщники предоставляли возможность другим участникам организованной группы - своим бывшим коллегам - осуществлять несанкционированное, удаленное вмешательство в служебных систем, с целью незаконного получения конфиденциальных сведений о гражданах Украины, в пользу представителей коммерческих организаций за денежное вознаграждение.

Установлено, что клиентами и нелегальными пользователями служебной информации становились службы безопасности и персонала коллекторских контор, крупных частных предприятий, банковских учреждений, или любая платежеспособная лицо. Одних интересовали сведения при приеме людей на работу, другие - адреса фактического проживания кредиторов или должников, третьих - персональные данные работников правоохранительных органов.

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Для прикрытия преступной деятельности организатор группы открыл фиктивное частное предприятие в сфере предоставления телекоммуникационных услуг. Его бывший подчиненный, действующий сотрудник НПУ, кроме обеспечения своего "босса" беспрепятственным доступом на персональном компьютере в служебные базы, наладил по месту своего проживания некую "дежурную часть", вроде call-центра "102". Круглосуточно, в телефонном режиме, клиенты получали нужную им информацию.

Полученные таким путем доходы экс-чиновника полиции стали объяснением приобретенной им в Киеве недвижимости - 9 квартир, которые сейчас он сдает в аренду. Часть из них была куплена до выхода на пенсию, то есть утечка конфиденциальной информации осуществлялся ним и во время пребывания на службе в органах.

Заговорщики действовали очень осторожно, соблюдая все методы конспирации и продумывая возможные ходы оперативных сотрудников полиции. Были готовы и предупреждены о возможных служебные проверки, поэтому документирования их деятельности заняло длительное время.

При поддержке руководства Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины работниками Департаментов внутренней безопасности, киберполиции, защиты экономики и Главного следственного управления НПУ, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, проведено 58 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, в служебных кабинетах сотрудников полиции, работников банков, предприятий и контор. Изъято разнообразную оргтехнику, сервер, мобильные телефоны, копии документов, черновую документацию, патроны и средства в отечественной и иностранной валюте.

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Сразу после получения очередной денежного вознаграждения за предоставленную информацию задержан соорганизатора группы. Также на основании ст.208 УПК Украины задержаны еще 3 основных фигурантов, в том числе - бывшего начальника Департамента.

Следователями ГСУ готовится объявления подозрения 6 участникам заговора по ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч.2 ст.361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины. Во время следствия будет установлена степень вины каждого из группы и данная окончательная квалификация их действий.

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