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В Киеве задержали квартирных воров на месте преступления

Киев • УНН

 • 23190 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В столице правоохранители задержали группу злоумышленников, которые похитили ювелирные изделия, ноутбук, мобильные телефоны и одежду из дома жителя Деснянского района. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

В Киеве задержали квартирных воров на месте преступления

"В ходе реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска Днепровского управления полиции и столичного главка задержали трех мужчин. После совершения квартирной кражи на улице Милютенко они сели в автомобиль и пытались убежать", - говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель начальника - начальник отдела криминальной полиции Днепровского управления полиции Алексей Маньковский, злоумышленники, повредив замок входной двери квартиры, похитили оттуда ценные вещи хозяев:

"Мы задержали правонарушителей, когда они грузили в транспортное средство похищенное имущество и собирались покинуть место преступления. Злоумышленниками оказались жители Киевской области, в возрасте от 28 до 34 лет, ранее судимые за аналогичные преступления и разбойное нападение", - сказал Маньковский.

Сообщников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время осмотра автомобиля следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции обнаружила и изъяла ювелирные изделия, ноутбуки, мобильные телефоны и одежду.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливается причастность лиц к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.

Напомним, в Киеве отправили под стражу иностранца, который подозревается в ограблении певицы Maruv

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