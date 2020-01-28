В Киеве задержали квартирных воров на месте преступления

"В ходе реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска Днепровского управления полиции и столичного главка задержали трех мужчин. После совершения квартирной кражи на улице Милютенко они сели в автомобиль и пытались убежать", - говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель начальника - начальник отдела криминальной полиции Днепровского управления полиции Алексей Маньковский, злоумышленники, повредив замок входной двери квартиры, похитили оттуда ценные вещи хозяев:

"Мы задержали правонарушителей, когда они грузили в транспортное средство похищенное имущество и собирались покинуть место преступления. Злоумышленниками оказались жители Киевской области, в возрасте от 28 до 34 лет, ранее судимые за аналогичные преступления и разбойное нападение", - сказал Маньковский.

Сообщников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время осмотра автомобиля следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции обнаружила и изъяла ювелирные изделия, ноутбуки, мобильные телефоны и одежду.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливается причастность лиц к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.

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