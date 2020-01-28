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У Києві затримали квартирних крадіїв на місці злочину

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У столиці правоохоронці затримали групу зловмисників, які викрали ювелірні вироби, ноутбук, мобільні телефони та одяг з оселі жителя Деснянського району. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Києві. 

У Києві затримали квартирних крадіїв на місці злочину

"У ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку Дніпровського управління поліції та столичного главку затримали трьох чоловіків. Після скоєння квартирної крадіжки на вулиці Мілютенка вони сіли до автомобіля та намагалися втекти", - йдеться в повідомленні.

Як розповів заступник начальника – начальник відділу кримінальної поліції Дніпровського управління поліції Олексій Маньковський, зловмисники, пошкодивши замок вхідних дверей квартири, викрали звідти цінні речі господарів:

"Ми затримали правопорушників, коли вони вантажили у транспортний засіб викрадене майно і збиралися залишити місце злочину. Зловмисниками виявилися мешканці Київської області, віком від 28 до 34 років, раніше судимі за аналогічні злочини та розбійний напад", - сказав Маньковський.

Спільників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду автівки слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції виявила та вилучила ювелірні вироби, ноутбуки, мобільні телефони та одяг. 

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії, встановлюється причетність осіб до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці. 

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