У Києві затримали квартирних крадіїв на місці злочину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У столиці правоохоронці затримали групу зловмисників, які викрали ювелірні вироби, ноутбук, мобільні телефони та одяг з оселі жителя Деснянського району. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Києві.
"У ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку Дніпровського управління поліції та столичного главку затримали трьох чоловіків. Після скоєння квартирної крадіжки на вулиці Мілютенка вони сіли до автомобіля та намагалися втекти", - йдеться в повідомленні.
Як розповів заступник начальника – начальник відділу кримінальної поліції Дніпровського управління поліції Олексій Маньковський, зловмисники, пошкодивши замок вхідних дверей квартири, викрали звідти цінні речі господарів:
"Ми затримали правопорушників, коли вони вантажили у транспортний засіб викрадене майно і збиралися залишити місце злочину. Зловмисниками виявилися мешканці Київської області, віком від 28 до 34 років, раніше судимі за аналогічні злочини та розбійний напад", - сказав Маньковський.
Спільників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду автівки слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції виявила та вилучила ювелірні вироби, ноутбуки, мобільні телефони та одяг.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії, встановлюється причетність осіб до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці.
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