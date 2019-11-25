В Киеве за выходные произошло почти 180 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве за выходные произошло почти 180 ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"В Киеве с 23 по 24 ноября произошло 167 ДТП без пострадавших и 9 ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось, из-за пожара в доме на улице Петлюры произошла задержка с движением автобусов №114 в Киеве.
Напомним, в Киевской области в результате ДТП госпитализировали омбудсмена по правам ребенка Кулебу.
Как сообщалось ранее, в Киеве, на ул. Старонаводницкой водитель автомобиля Porsche не справился с управлением и вылетел на тротуар, в результате чего автомобиль перевернулся и загорелся.