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У Києві за вихідні сталося майже 180 ДТП

У Києві за вихідні сталося майже 180 ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Києві за вихідні сталося майже 180 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

"У Києві з 23 по 24 листопада сталося 167 ДТП без потерпілих та 9 ДТП з потерпілими", - сказали в пресслужбі.

Як повідомлялося, через пожежу у будинку на вулиці Петлюри сталася затримка із рухом автобусів №114 у Києві.

Нагадаємо, на Київщині в результаті ДТП госпіталізували омбудсмена з прав дитини Кулебу.

Як повідомлялося раніше, у Києві, на вул. Старонаводницькій водій автомобіля Porsche не впорався з керуванням і вилетів на тротуар, внаслідок чого автомобіль перекинувся і загорівся.

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