В Киеве за сутки обнаружили 402 больных коронавирусом, умерли 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили 402 больных коронавирусом, умерших вследствие заболевания 12 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"402 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 12 человек. Всего за период пандемии в городе 5035 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 204 678 ", - сообщил Кличко.
Детали
По данным городского головы, заболело в сутки 228 женщин в возрасте от 20 до 86 лет и 157 мужчин в возрасте от 32 до 82 лет, а также 7 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 10 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 63 больных коронавирусом, а также 103 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 3264 человека. В общем коронавирус преодолели 150 195 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 103, в Святошинском - 88 и в Голосеевском районе - 49 случаев", - сообщил Кличко.
дополнение
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2186000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 мая, - 2,6 тысячи, что вдвое больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки при этом 249.