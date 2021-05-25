В Киеве за сутки обнаружили 402 больных коронавирусом, умерли 12 человек

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"402 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 12 человек. Всего за период пандемии в городе 5035 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 204 678 ", - сообщил Кличко.

Детали

По данным городского головы, заболело в сутки 228 женщин в возрасте от 20 до 86 лет и 157 мужчин в возрасте от 32 до 82 лет, а также 7 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 10 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 63 больных коронавирусом, а также 103 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 3264 человека. В общем коронавирус преодолели 150 195 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 103, в Святошинском - 88 и в Голосеевском районе - 49 случаев", - сообщил Кличко.

дополнение

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2186000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 мая, - 2,6 тысячи, что вдвое больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки при этом 249.