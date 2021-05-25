У Києві за добу виявили 402 хворих на коронавірус, померли 12 людей

Цитата

“402 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 12 людей. Усього за період пандемії в місті 5035 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 204 678”, — повідомив Кличко.

Деталі

За даними міського голови, захворіло за добу 228 жінок віком від 20 до 86 років та 157 чоловіків віком від 32 до 82 років, а також 7 дівчаток віком від 2 до 17 років і 10 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 63 хворих на коронавірус, а також 103 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 3264 людини. Загалом коронавірус подолали 150 195 мешканців столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі — 103, у Святошинському — 88 та в Голосіївському районі — 49 випадків”, — повідомив Кличко.

Доповнення

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,186 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 травня, — 2,6 тисячі, що удвічі більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу при цьому 249.