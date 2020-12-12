В Киеве за сутки от коронавируса умерли 23 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. За сутки в Киеве от коронавируса умерло 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1574 киевлян. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Еще 1696 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1574 киевлян", - сообщил Кличко.
По его словам, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 90 013.
Заболели:
- 933 женщины в возрасте от 18 до 91 года;
- 639 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет;
- 71 девочка от 1 до 17 лет и 53 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.
Заболели в том числе и 57 медиков.
"В больницы столицы госпитализировали 98 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - добавил мэр.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 421, в Соломенском - 250. И в Дарницком районе - 248 случаев.
Кроме того, по словам Кличко, выздоровели за минувшие сутки 859 человек. Всего коронавирус преодолели 28 628 жителей Киева.
Напомним, в Украине на утро субботы зафиксировано уже 885 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 12 800.