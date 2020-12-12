У Києві за добу від коронавірусу померли 23 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. За добу у Києві від коронавірусу померло 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1574 киян. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Ще 1696 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1574 киян", - повідомив Кличко.
За його словами, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 90 013.
Захворіли:
- 933 жінки віком від 18 до 91 року;
- 639 чоловіків віком від 18 до 94 років;
- 71 дівчинка від 1 до 17 років та 53 хлопчики від 3 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, і 57 медиків.
"До лікарень столиці госпіталізували 98 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - додав міський голова.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 421, у Солом‘янському — 250. Та в Дарницькому районі - 248 випадків.
Крім того, за словами Кличка, одужали за минулу добу 859 людей. Усього коронавірус подолали 28 628 мешканців Києва.
Нагадаємо, в Україні на ранок суботи зафіксовано вже 885 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 12,8 тисяч.