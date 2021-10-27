В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 54 человека, среди них годовалый ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 1416 больных коронавирусом. Умерло 54 человека, среди них годовалый мальчик. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 744 женщины в возрасте от 18 до 100 лет, 493 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 95 девочек в возрасте от 4 дней до 17 лет и 84 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.
"Умерли 54 человека, среди которых годовалый мальчик", - сообщил Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 150 больных коронавирусом, а также 413 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
"Более 560 госпитализированных за сутки. И количество больных, нуждающихся в госпитализации, растет. Подавляющее большинство из них - в тяжелом состоянии", - отметил мэр.
Выздоровело за прошедшие сутки 573 человека.
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в таких районах: Дарницком (247), Деснянском (176) и Святошинском (162).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умер 5991 человек. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодняшний день - 254 337. Преодолило вирус 227 334 жителей столицы.
Добавим
По данным Кличко, в Киевской городской клинической больнице №4 97% госпитализированных с коронавирусом — невакцинированы. Ежедневно в медучреждении принимают более 40 карет скорой помощи.
Всего в больницах столицы подготовлено почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом. На сегодня заполнено почти 66% коек, оборудованных кислородом, это 95% от общего количества.
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Напомним
"Красную" зону карантина с 30 октября вводят в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.
В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:
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- работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
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- проведение массовых мероприятий.
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Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мер) будут вакцинированы.
К началу ноября из-за распространения COVID-19 более половины Украины попадет в "красную" зону, а именно - 15 областей.