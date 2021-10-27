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В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 54 человека, среди них годовалый ребенок

Киев • УНН

 • 17072 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 1416 больных коронавирусом. Умерло 54 человека, среди них годовалый мальчик. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 54 человека, среди них годовалый ребенок

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 744 женщины в возрасте от 18 до 100 лет, 493 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 95 девочек в возрасте от 4 дней до 17 лет и 84 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

"Умерли 54 человека, среди которых годовалый мальчик", - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 150 больных коронавирусом, а также 413 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

"Более 560 госпитализированных за сутки. И количество больных, нуждающихся в госпитализации, растет. Подавляющее большинство из них - в тяжелом состоянии", - отметил мэр.

Выздоровело за прошедшие сутки 573 человека.

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в таких районах: Дарницком (247), Деснянском (176) и Святошинском (162).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умер 5991 человек. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодняшний день - 254 337. Преодолило вирус 227 334 жителей столицы.

Добавим

По данным Кличко, в Киевской городской клинической больнице №4 97% госпитализированных с коронавирусом — невакцинированы. Ежедневно в медучреждении принимают более 40 карет скорой помощи.

Всего в больницах столицы подготовлено почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом. На сегодня заполнено почти 66% коек, оборудованных кислородом, это 95% от общего количества.

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Напомним

"Красную" зону карантина с 30 октября вводят в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

  • работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
  • проведение массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мер) будут вакцинированы.

К началу ноября из-за распространения COVID-19 более половины Украины попадет в "красную" зону, а именно - 15 областей.

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