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У Києві за добу від COVID-19 померло 54 людини, серед них однорічна дитина

Київ • УНН

 • 17072 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 1416 хворих на коронавірус. Померло 54 людини, серед них однорічний хлопчик. Про це у Facebook повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.

У Києві за добу від COVID-19 померло 54 людини, серед них однорічна дитина

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 744 жінки віком від 18 до 100 років, 493 чоловіки віком від 18 до 88 років, 95 дівчаток віком від 4 днів до 17 років і 84 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

"Померли 54 людини, серед яких однорічний хлопчик", - повідомив Кличко.

До лікарень столиці госпіталізували 150 хворих на коронавірус, а також 413 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

"Більш, як 560 госпіталізованих за добу. І кількість хворих, які потребують госпіталізації, зростає. Переважна більшість із них - у важкому стані", - зазначив мер.

Одужало протягом минулої доби 573 людини.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (247), Деснянському (176) та Святошинському (162).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померла 5991 особа. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 254 337. Подолало вірус 227 334 жителів столиці.

Додамо

За даними Кличка, у Київській міській клінічній лікарні №4 97% госпіталізованих із коронавірусом — невакциновані. Щодня в медустанові приймають понад 40 карет швидкої допомоги.

Загалом у лікарнях столиці підготовлено майже 6 тисяч ліжок для хворих на коронавірус. Станом на сьогодні заповнено майже 66% ліжок, обладнаних киснем, це 95% від загальної кількості.

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Нагадаємо

"Червону" зону карантину з 30 жовтня запроваджують у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
  • проведення масових заходів.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.

До початку листопада через поширення COVID-19 більше ніж половина України потрапить у “червону” зону, а саме — 15 областей.

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