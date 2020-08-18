В Киеве за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 88 человек, в общем - уже более 10,7 тыс. случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Киеве за последние сутки COVID-19 подтвердили у 88 человек, больше всего случаев зафиксировано в Дарницком районе. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 заболело 10730 человек. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Количество больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 88 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 155 киевлян. В настоящее время в столице уже 10730 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболели:
▪️ 47 женщин (в возрасте от 18 до 70 лет);
▪️ 34 мужчины (в возрасте от 20 до 79 лет);
▪️ 2 девочки (11 и 14 лет);
▪️ 5 мальчиков (от 5 до 17 лет).
Указывается, что заболели в том числе и четверо медиков. В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за прошедшие сутки 75 киевлян. Всего коронавирус преодолели 3455 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе - 17, в Голосеевском - 13, в Святошинском и Днепровском районах - по 11 случаев", - резюмировал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в ВСУ за сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19.