У Києві за добу коронавірусну хворобу виявили у 88 осіб, загалом - вже понад 10,7 тис. випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Києві за останню добу COVID-19 підтвердили у 88 людей, найбільше випадків зафіксовано у Дарницькому районі. Всього з початку пандемії у столиці на COVID-19 захворіло 10730 осіб. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Кількість хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у Києві збільшилась за минулу добу на 88 людей. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 155 киян. На сьогодні у столиці вже 10730 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що захворіли:
▪️ 47 жінок (віком від 18 до 70 років);
▪️ 34 чоловіки (віком від 20 до 79 рокiв);
▪️ 2 дівчинки (11 і 14 років);
▪️ 5 хлопчиків (від 5 до 17 років).
Вказується, що захворіли, зокрема, і четверо медиків. До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали минулої доби 75 киян. Усього коронавірус подолали 3455 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили: у Дарницькому районі – 17, у Голосіївському - 13, у Святошинському та Дніпровському районах – по 11 випадків", - резюмував Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, у ЗСУ за добу зареєстровано 35 нових випадків COVID-19.