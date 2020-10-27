В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 525 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В столице коронавирус за минувшие сутки подтвердили у 525 человек, в общем болеют более 34,8 тысячи. Умерли за последние сутки 7 человек. Об этом написал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Еще у 525 киевлян обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. 7 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 706 жителей нашего города. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 34 887", - написал Кличко.
По его словам заболели:
▪️ 301 женщина (в возрасте от 19 до 88 лет);
▪️ 190 мужчин (от 19 до 83 лет);
▪️ 14 девочек (от 7 месяцев до 17 лет);
▪️ 20 мальчиков (от 2 до 17 лет).
Также заболели 17 медиков.
"В больницы столицы госпитализировали 88 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 176 человек. Всего коронавирус преодолели 11 925 жителей Киева", - отметил Кличко.
Кличко рассказал, что больше всего случаев заболевания обнаружили: в Деснянском районе - 104, в Днепровском - 92 и 91 случай в Оболонском районе.
Напомним, в Украине на 8:45 27 октября зафиксировано уже 355 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 6,6 тысяч.
Как сообщалось ранее в УНН, ни одна из областей в Украине не готова к ослаблению карантина.