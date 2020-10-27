У Києві за добу коронавірус підтвердили у 525 осіб

"Ще у 525 киян виявили коронавірус минулої доби. 7 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 706 мешканців нашого міста. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні у столиці вже 34 887", - написав Кличко.

За його словами захворіли:

▪️ 301 жінка (віком від 19 до 88 років);

▪️ 190 чоловіків (від 19 до 83 років);

▪️ 14 дівчаток (від 7 місяців до 17 років);

▪️ 20 хлопчиків (від 2 до 17 років).

Також захворіли 17 медиків.

"До лікарень столиці госпіталізували 88 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 176 людей. Всього коронавірус подолали 11 925 мешканців Києва", - зазначив Кличко.

Кличко розповів, що найбільше випадків захворювання виявили: у Деснянському районі - 104, у Дніпровському - 92 та 91 випадок в Оболонському районі.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 27 жовтня зафіксовано вже 355 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 6,6 тисяч.

Як повідомлялося раніше в УНН, жодна з областей в Україні не готова до послаблення карантину.