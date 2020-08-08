В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 200 человек, трое умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Количество больных коронавирусом в столице и в дальнейшем увеличивается. Еще у 200 жителей Киева обнаружили вирус за прошедшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Количество больных коронавирусом в столице и в дальнейшем увеличивается. Еще у 200 жителей Киева обнаружили вирус за прошедшие сутки. Три человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 145 киевлян", - написал Кличко.
По его словам, на сегодня в столице уже 9378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет
90 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет
7 девочек от 2 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.
"В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - добавил он.
Кроме того, по информации Кличко, за минувшие сутки выздоровели 42 человека. Всего коронавирус преодолели 3205 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 29. В Днепровском - 28 в Деснянском - 24. В Оболонском и Святошинском районах - по 23 случая", - резюмировал мэр.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.