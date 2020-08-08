У Києві за добу COVID-19 виявили у 200 осіб, троє померли
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Кількість хворих на коронавірус у столиці і надалі збільшується. Ще в 200 мешканців Києва виявили вірус за минулу добу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Кількість хворих на коронавірус у столиці і надалі збільшується. Ще в 200 мешканців Києва виявили вірус за минулу добу. Троє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 145 киян", - написав Кличко.
За його словами, на сьогодні в столиці вже 9378 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Захворіли:
99 жінок віком від 18 до 85 років
90 чоловіків віком від 19 до 78 рокiв
7 дівчаток від 2 до 17 років та 4 хлопчики від 4 до 16 років.
"До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - додав він.
Крім того, за інформацією Кличка, за минулу добу одужали 42 людини. Всього коронавірус подолали 3205 мешканців Києва.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 29. У Дніпровському – 28, в Деснянському – 24. В Оболонському та Святошинському районах – по 23 випадки", - резюмував міський голова.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.