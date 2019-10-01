В Киеве уже четвертый месяц подряд оказался скупым на осадки

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 47528 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 97572 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 92733 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 146762 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 196706 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 178654 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 225623 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 203715 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 456264 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 236246 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4.1м/с
61%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 82809 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 23179 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 53518 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 26891 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 51419 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 220089 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 202770 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 288846 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 456257 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 554615 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 146754 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 68881 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 66004 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 71897 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 102230 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Киеве уже четвертый месяц подряд оказался скупым на осадки

Киев • УНН

 • 11326 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +15,9°С, что превысило климатическую норму на 2,0°С. Также уже четвертый месяц подряд оказался скупым на осадки. Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает УНН.

В Киеве уже четвертый месяц подряд оказался скупым на осадки

"Несмотря на то, что сентябрь осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве только 18 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 15,0°С. По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +15,9°С, что превысило климатическую норму на 2,0°С", - говорится в сообщении.

По данным обсерватории, сентябрь был очень контрастным: среднедекадные температуры первой и второй декад оказались выше климатической нормы на 4,1°С и 2,1°С соответственно, а третья декада была по-настоящему осенней - ее температура на 0,3°С ниже нормы.

"Жарким днем было 3 сентября, когда максимальная температура достигла +31,3°С, а самым холодным - 24 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +2,0°С", - отметили в обсерватории.

На проспекте Науки, как отмечается, выпало 22 мм осадков, что составляет лишь 47% климатической нормы.

"То есть уже четвертый месяц подряд оказался скупым на осадки", - добавили в обсерватории.

Напомним, октябрь в Украине начинается заморозками.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,303.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,748.69