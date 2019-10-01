В Киеве уже четвертый месяц подряд оказался скупым на осадки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +15,9°С, что превысило климатическую норму на 2,0°С. Также уже четвертый месяц подряд оказался скупым на осадки. Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает УНН.
"Несмотря на то, что сентябрь осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве только 18 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 15,0°С. По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +15,9°С, что превысило климатическую норму на 2,0°С", - говорится в сообщении.
По данным обсерватории, сентябрь был очень контрастным: среднедекадные температуры первой и второй декад оказались выше климатической нормы на 4,1°С и 2,1°С соответственно, а третья декада была по-настоящему осенней - ее температура на 0,3°С ниже нормы.
"Жарким днем было 3 сентября, когда максимальная температура достигла +31,3°С, а самым холодным - 24 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +2,0°С", - отметили в обсерватории.
На проспекте Науки, как отмечается, выпало 22 мм осадков, что составляет лишь 47% климатической нормы.
"То есть уже четвертый месяц подряд оказался скупым на осадки", - добавили в обсерватории.
Напомним, октябрь в Украине начинается заморозками.