У Києві вже четвертий місяць поспіль виявився скупим на опади
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +15,9°С, що перевищило кліматичну норму на 2,0°С. Також вже четвертий місяць поспіль виявився скупим на опади. Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає УНН.
"Незважаючи на те, що вересень осінній місяць, метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 18 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15,0°С. За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +15,9°С, що перевищило кліматичну норму на 2,0°С", - йдеться в повідомленні.
За даними обсерваторії, вересень був дуже контрастним: середньодекадні температури першої та другої декад виявилися вищими за кліматичну норму на 4,1°С та 2,1°С відповідно, а третя декада була по справжньому осінньою – її температура на 0,3°С нижча за норму.
"Найспекотнішим днем було 3 вересня, коли максимальна температура досягла + 31,3°С, а найхолоднішим – 24 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +2,0°С", - зазначили в обсерваторії.
На проспекті Науки, як зазначається, випало 22 мм опадів, що становить лише 47% кліматичної норми.
"Тобто уже четвертий місяць поспіль виявився скупим на опади", - додали в обсерваторії.
Нагадаємо, жовтень в Україні починається заморозками.