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У Києві вже четвертий місяць поспіль виявився скупим на опади

Київ • УНН

 • 11326 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +15,9°С, що перевищило кліматичну норму на 2,0°С. Також вже четвертий місяць поспіль виявився скупим на опади. Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає УНН.

У Києві вже четвертий місяць поспіль виявився скупим на опади

"Незважаючи на те, що вересень осінній місяць, метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 18 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15,0°С. За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +15,9°С, що перевищило кліматичну норму на 2,0°С", - йдеться в повідомленні.

За даними обсерваторії, вересень був дуже контрастним: середньодекадні температури першої та другої декад виявилися вищими за кліматичну норму на 4,1°С та 2,1°С відповідно, а третя декада була по справжньому осінньою – її температура на 0,3°С нижча за норму.

"Найспекотнішим днем було 3 вересня, коли максимальна температура досягла + 31,3°С, а найхолоднішим – 24 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +2,0°С", - зазначили в обсерваторії.

На проспекті Науки, як зазначається, випало 22 мм опадів, що становить лише 47% кліматичної норми.

"Тобто уже четвертий місяць поспіль виявився скупим на опади", - додали в обсерваторії.

Нагадаємо, жовтень в Україні починається заморозками.

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