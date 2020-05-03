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В Киеве уже 1511 случаев заболевания COVID-19

Киев • УНН

 • 20170 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. На утро воскресенья в Киеве зарегистрировано 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 - за сутки болезнь обнаружили у 17 человек. Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.

В Киеве уже 1511 случаев заболевания COVID-19

"Друзья! Еще e 17 жителей столицы лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирус. 1 случай, к сожалению, - летальный. Сегодня в Киеве уже 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

По его словам, заболели:

▫️ 6 женщин в возрасте от 55 до 68 лет

▫️ 10 ve;xby от 30 до 80 лет

▫️ девочка, которой 6 месяцев.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Как сообщал УНН, по состоянию на 2 мая, в Украине зафиксировано 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальные.

Украинские Национальные Новости

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