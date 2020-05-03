У Києві вже 1511 випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На ранок неділі у Києві зареєстровано 1511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 – за добу хворобу виявили у 17 осіб. Про це написав мер столиці Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.
“Друзі! Ще в 17 мешканців столиці лабораторно підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. 1 випадок, на жаль, — летальний. На сьогодні в Києві вже 1511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, — написав Кличко.
З його слів, захворіли:
▫️ 6 жінок віком від 55 до 68 років
▫️ 10 чоловікiв від 30 до 80 років
▫️ дівчинка, якій 6 місяців.
У лікарні столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Інші — лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
Як повідомляв УНН, станом на 2 травня, в Україні зафіксовано 11 411 випадків COVID-19, з них 279 — летальні.