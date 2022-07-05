В Киеве возобновил работу Национальный цирк Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Национальный цирк Украины в Киеве возобновил работу в условиях полномасштабной войны. Открытые репетиции доступны со 2 июля. Билеты можно приобрести на сайте цирка, передает УНН.
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«Несмотря на войну, мы продолжаем восстанавливать работу учреждений культуры. И в этом месяце пришло время Государственного предприятия «Национальный Цирк Украины», - говорится в сообщении.
Детали
В пресс-службе анонсировали новую уникальную программу цирка, которая позволит зрителям лично познакомиться с участниками труппы и узнать их работу за кулисами.
Дополнение
Одесский государственный академический театр оперы и балета после длительной паузы возобновит работу. Концерты «Опера Гала» и «Балет Гала», а также опера «Запорожец за Дунаем» будут посвящены Вооруженным силам Украины.