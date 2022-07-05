У Києві відновив роботу Національний цирк України

Цитата



«Незважаючи на війну, ми продовжуємо відновлювати роботу закладів культури. І цього місяця настав час Державного підприємства «Національний Цирк України», - ідеться в повідомленні.

Деталі

У пресслужбі анонсували нову унікальну програму цирку, що дозволить глядачам особисто познайомитися з учасниками трупи та дізнатися про їхню роботу за лаштунками.

Доповнення

Одеський державний академічний театр опери та балету після довготривалої паузи відновить роботу. Концерти «Опера Гала» і «Балет Гала», а також опера «Запорожець за Дунаєм» будуть присвячені Збройним силам України.