У Києві відновив роботу Національний цирк України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Національний цирк України у Києві відновив роботу в умовах повномасштабної війни. Відкриті репетиції доступні з 2 липня. Квитки можна придбати на сайті цирку, передає УНН.
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«Незважаючи на війну, ми продовжуємо відновлювати роботу закладів культури. І цього місяця настав час Державного підприємства «Національний Цирк України», - ідеться в повідомленні.
Деталі
У пресслужбі анонсували нову унікальну програму цирку, що дозволить глядачам особисто познайомитися з учасниками трупи та дізнатися про їхню роботу за лаштунками.
Доповнення
Одеський державний академічний театр опери та балету після довготривалої паузи відновить роботу. Концерти «Опера Гала» і «Балет Гала», а також опера «Запорожець за Дунаєм» будуть присвячені Збройним силам України.