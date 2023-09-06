В Киеве взрывы, работает ПВО

Детали

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в областях, где объявлена воздушная тревога, есть ракетная опасность. Также существует угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Украинцев призывают находиться в укрытиях и не выкладывать и не фиксировать работу противовоздушной обороны.

Добавим

Около 5:00 утра в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, были зафиксированы пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков России.