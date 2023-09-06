У Києві вибухи, працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Києві лунають вибухи, працює ППО. У столиці та низці областей оголошена повітряна тривога. Про це повідомили у КМВА, передає УНН.
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Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у областях, де оголошена повітряна тривога, є ракетна небезпека. Також є загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.
Станом на тепер повітряна тривога оголошена по всій території України. Актуальну мапу повітряних тривог можна переглянути тут.
Українців закликають перебувати в укриттях та не викладати і не фіксувати роботу протиповітряної оборони.
Додамо
Близько 5.00 ранку в Україні оголосили масштаьну повітряну тривогу, були зафіксовані пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників росії.