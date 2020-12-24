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В Киеве произошло масштабное ДТП из-за приступа эпилепсии у водителя

Киев • УНН

 • 26437 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием 5 автомобилей из-за приступа эпилепсии у одного из водителей. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Киеве.

В Киеве произошло масштабное ДТП из-за приступа эпилепсии у водителя

Так, отвечая на вопрос, действительно ли в Киеве произошло ДТП с участием 5 автомобилей из-за приступа эпилепсии у водителя, в полиции отметили: "Да".

"Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы", - добавили в отделе коммуникаций.

Добавим, ранее о ДТП сообщили в пабликах. Отмечалось, что водителю оказывали помощь медики.

Напомним, в Киеве возле метро "Сырец" произошло масштабное ДТП, в котором травмировался мужчина и беременная женщина. По данному факту открыто уголовное производство.

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