В Киеве произошло масштабное ДТП из-за приступа эпилепсии у водителя
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием 5 автомобилей из-за приступа эпилепсии у одного из водителей. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Киеве.
Так, отвечая на вопрос, действительно ли в Киеве произошло ДТП с участием 5 автомобилей из-за приступа эпилепсии у водителя, в полиции отметили: "Да".
"Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы", - добавили в отделе коммуникаций.
Добавим, ранее о ДТП сообщили в пабликах. Отмечалось, что водителю оказывали помощь медики.
Напомним, в Киеве возле метро "Сырец" произошло масштабное ДТП, в котором травмировался мужчина и беременная женщина. По данному факту открыто уголовное производство.